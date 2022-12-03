Швеция экстрадировала в Турцию осужденного за терроризм жителя Курдистана
2022-12-03 13:50
Правительство Швеции пошло на уступки Турции для вступления в НАТО и выдало курдского террориста.
Главное требование Турции для ратификации договора о вступление в НАТО Швеции и Финляндии - это выдача членов Рабочей партии Курдистана.
Изначально скандинавские страны отказывались выполнять данное требование, но сейчас Швеция сделала первый шаг навстречу Турции.
Как стало известно, Швеция экстрадировала в Турцию члена рабочей партии Курдистана.
"Швеция экстрадировала в Турцию первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией", - пишет "Комсомолка".
Опубликовано: Николай Скира
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