Воздушная тревога объявлена сразу в четырех областях Украины
2022-12-03 14:02
Официальные ресурсы для оповещения граждан сообщили, что воздушная тревога объявлена сразу в четырех областях Украины.
В субботу днем тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, об этом свидетельствуют данныеонлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре вскоре после теракта на Крымском мосту, который по мнению российских властей, организовали украинские спецслужбы.
Опубликовано: Елена Калиновская
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