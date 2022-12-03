Официальные ресурсы для оповещения граждан сообщили, что воздушная тревога объявлена сразу в четырех областях Украины.

В субботу днем тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, об этом свидетельствуют данныеонлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре вскоре после теракта на Крымском мосту, который по мнению российских властей, организовали украинские спецслужбы.