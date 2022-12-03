История России знает немало примеров невероятно таинственных и непостижимых личностей

Таинственных личностей, вызывающих нешуточный интерес не только у своих современников, но и у потомков, и тайнами были овеяны эти удивительные персоны.

Монах Авель

Монах, носивший в миру имя Василия Васильева (1757-1841гг), не оставил после себя практически никаких документальных свидетельств о своем физическом существовании.

За исключением одного-единственного. Своей книги пророчеств. Удивительно, но практически все описанные в ней пророчества, особенно касающиеся императоров Российского престола, сбывались с неукоснительным постоянством.

Начиная от Павла I и заканчивая Николаем II.

Григорий Распутин

Личность «царского друга» (1869-1916гг) и при его жизни, и после его смерти окутана таким невероятным количеством мифов, тайн и легенд, что историкам и доселе трудно раскопать чистую истину.

Многие сведения о «старце», сохранившиеся до наших дней просто противоречат друг другу.

Княжна Тараканова

Одной из самых известных в истории авантюристок была княжна Тараканова (?-1775гг). Где бы она не появлялась, дама тут же обрастала новыми любовниками, именами, титулами, историями своего происхождения.

Дошло до того, что неутомимая интриганка стала претендовать на русский престол, выдавая себя за дочь Елизаветы Петровны.

Лжедмитрий

Самозванец (?-1606гг), выдававший себя за чудом выжившего сына Ивана Грозного – царевича Дмитрия, смутил немало умов и душ в свое смутное время.

Ему практически удалось завладеть Московским престолом.

Александр I

Царствование Александра I (1777-1825) уверенно можно назвать самым загадочным правлением в истории Российского государства.

С буйным скандалом взошел он на трон и совершенно таинственным образом покинул его. Никто из историков до сих пор не может дать четкий ответ на вопрос о том, что же случилось с самодержцем в итоге жизни.