Гросси: вывод вооружений с Запорожской АЭС будет частью соглашения России и Украины с МАГАТЭ
2022-12-03 14:14
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вывод вооружений с ЗАЭС в Энергодаре будет частью соглашения России и Украины с агентством.
3 декабря генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью итальянской газете La Repubblica заявил о том, что вывод вооружений с территории Запорожской АЭС будет частью соглашения России и Украины с МАГАТЭ о создании безопасной зоны вокруг атомной электростанции в Энергодаре.
Гросси также отметил, что Российская Федерация «не против соглашения и принципа защиты станции», которая подвергается постоянным обстрелам со стороны Украины, что грозит человечеству новой радиационной аварией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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