Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вывод вооружений с ЗАЭС в Энергодаре будет частью соглашения России и Украины с агентством.

3 декабря генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью итальянской газете La Repubblica заявил о том, что вывод вооружений с территории Запорожской АЭС будет частью соглашения России и Украины с МАГАТЭ о создании безопасной зоны вокруг атомной электростанции в Энергодаре.

Гросси также отметил, что Российская Федерация «не против соглашения и принципа защиты станции», которая подвергается постоянным обстрелам со стороны Украины, что грозит человечеству новой радиационной аварией.