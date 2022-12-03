Армия хакеров КНДР активно увеличивается с каждым годом

По информации, опубликованной в LE FIGARO, КНДР зарабатывает деньги за счет киберпреступности: взламывает сайты, ворует базы данных, запускает вирусы. Потом требует выкуп за возвращение информации.

Требование выкупа — это не единственный вид заработка хакеров. Помимо этого, киберпреступники воруют криптовалюту.

В марте 2022 года члены этой группы взломали платформу и украли криптовалюту на сумму более 600 миллионов долларов.

Это далеко не единственный случай: По данным экспертной группы ООН, только за этот неполный год северокорейские хакеры уже украли крипты на миллиард долларов.

Журналисты подчеркивают, что мир недооценил способности Северной Кореи в сфере киберпреступности.

Армия хакеров КНДР растет с каждым годом. Несколько лет назад ее численность составляла около 7 тысяч человек, на сегодняшний день, наверняка, намного больше. К тому же, эта хакерская сеть выходит на международный уровень.

По словам бывшего агента ЦРУ Сукин, Корея направляет своих шпионов в разные международные компании. Они устраиваются под фальшивыми именами, воруют информацию и взламывают сети.