Армия хакеров КНДР активно увеличивается с каждым годом
По информации, опубликованной в LE FIGARO, КНДР зарабатывает деньги за счет киберпреступности: взламывает сайты, ворует базы данных, запускает вирусы. Потом требует выкуп за возвращение информации.
Требование выкупа — это не единственный вид заработка хакеров. Помимо этого, киберпреступники воруют криптовалюту.
В марте 2022 года члены этой группы взломали платформу и украли криптовалюту на сумму более 600 миллионов долларов.
Это далеко не единственный случай: По данным экспертной группы ООН, только за этот неполный год северокорейские хакеры уже украли крипты на миллиард долларов.
Журналисты подчеркивают, что мир недооценил способности Северной Кореи в сфере киберпреступности.
Армия хакеров КНДР растет с каждым годом. Несколько лет назад ее численность составляла около 7 тысяч человек, на сегодняшний день, наверняка, намного больше. К тому же, эта хакерская сеть выходит на международный уровень.
По словам бывшего агента ЦРУ Сукин, Корея направляет своих шпионов в разные международные компании. Они устраиваются под фальшивыми именами, воруют информацию и взламывают сети.
Опубликовано: Антон Райт
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