В администрации мэра Киева Виталия Кличко проходят обыски по делу о коррупции
Госбюро расследований Украины проводит обыски в администрации киевского горсовета, возглавляемого Виталием Кличко.
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины проводят обыски в помещениях Киевского городского совета, который возглавляет Виталий Кличко, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в департаментах Киевской городской администрации в рамках досудебного расследования относительно злоупотребления властью и нецелевого использования земель одного из парков столицы", - говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что по статье злоупотребление властью грозит наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.
Опубликовано: Максим Алексеев
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