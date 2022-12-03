В администрации мэра Киева Виталия Кличко проходят обыски по делу о коррупции

Госбюро расследований Украины проводит обыски в администрации киевского горсовета, возглавляемого Виталием Кличко.

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины проводят обыски в помещениях Киевского городского совета, который возглавляет Виталий Кличко, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в департаментах Киевской городской администрации в рамках досудебного расследования относительно злоупотребления властью и нецелевого использования земель одного из парков столицы", - говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что по статье злоупотребление властью грозит наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.