ГБР Украины провело обыски в Киевской городской администрации

Госбюро расследований Украины провело обыски в двух департаментах Киевской городской администрации.

3 декабря пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в официальном Telegram-канале сообщила о том, что сотрудники ГБР провели обыски в двух департаментах Киевской городской администрации в рамках досудебного расследования о нецелесообразном использовании парка «Муромец» и злоупотреблении властью.

Отмечается, что в ходе обысков были изъяты документы «об объявлении проведения конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий инвестиционного договора между КГГА и одним из столичных предприятий».