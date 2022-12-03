ГБР Украины провело обыски в Киевской городской администрации
2022-12-03 14:27
Госбюро расследований Украины провело обыски в двух департаментах Киевской городской администрации.
3 декабря пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в официальном Telegram-канале сообщила о том, что сотрудники ГБР провели обыски в двух департаментах Киевской городской администрации в рамках досудебного расследования о нецелесообразном использовании парка «Муромец» и злоупотреблении властью.
Отмечается, что в ходе обысков были изъяты документы «об объявлении проведения конкурса по привлечению инвестора и выполнению условий инвестиционного договора между КГГА и одним из столичных предприятий».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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