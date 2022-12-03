СБУ проводить обыски в мэрии Киева, которой руководит Кличко

APS
2022-12-03 14:28

Украинские спецслужбы начали проводить обыски в администрации столицы страны.

Служба безопасности Украины пришла с обысками в военную администрацию столичного Киева. Руководит ей Виталий Кличко

"Киевской городской военной администрации, возглавляемой Виталием Кличко, проходят обыски", - сообщает телеграм-канал News.ru

Силовики ищут доказательства нецелевого использования использования средств из-за строительства спортивных объектов. Некоторые объекты, строительство которых началось в 2015, к марту 2022 были готовы лишь на треть.

Опубликовано: Николай Скира