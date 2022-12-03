Быстрые «Жигули»: в Советском Союзе создали для чекистов специальное авто

Мелкосерийное производство специальной модификации "Жигулей" на базе «пятерки» продолжалось до распада СССР.

Комитету Государственной Безопасности требовались быстрые и надежные автомобили. Чтобы этого добиться, нужно было использовать принципиально другую технологию двигателя, потому что классический двигатель внутреннего сгорания для этого не подходил.

Лёгкий и мощный мотор мог стать востребованным для автомобилей спецназначения — так называемых "догонялок". К разработке РПД в СССР приступили еще в «доВАЗовский» период. Этим занялись сразу 3 научно-исследовательских института.

А выпуском РПД на ВАЗе в 1973-м году занялись по распоряжению гендиректора Волжского автозавода Виктора Николаевича Поляков. В 1976 году был готов первый опытный образец под обозначением ВАЗ-301. При этом роторные "Жигули" внешне не отличались от обычной «копейки» модификации ВАЗ-21011.

Была выпущена опытная партия "Жигулей" с новым двигателем в 50 единиц, но в течение первого полугода тестирования они все, кроме одного, вышли из строя.

После этого на ВАЗе решили окончательно перейти к двухсекционной конструкции: такой мотор потенциально был мощнее и надежнее. В 1982 году представили новый вариант двигателя - с индексом 311 на модификацию ВАЗ-21018.

А в 1983 году спроектировали уже двухсекционные двигатели ВАЗ-411 - мощностью 120 лошадиных сил, и более мощный ВАЗ-413. Эти и последующие моторы устанавливались на автомобили спецслужб, в том числе - на ГАЗ, а в розничную продажу не поступали.

Мелкосерийное производство специальной модификации "Жигулей" на базе «пятерки» продолжалось до распада СССР, хотя госзакупки таких машин силовыми ведомствами были невелики, а "на сторону" авто с роторами под капотом не продавались.