Последний обед: как кормили заключенных в СССР перед расстрелом
Им подавали те же блюда, что и другим заключенным, никаких исключений не делалось.
28 октября 1917-го года II Съезд Советов в советской России отметин смертную казнь, но 5 сентября 1918-го года ее восстановили. Это объяснялось необходимостью введения высшей меры в отношении контрреволюционных элементов и бандитов.
Согласно УК РСФСР 1922-го года, нельзя было расстреливать детей до 18 лет, а также беременных женщин.
После Великой Отечественной войны у осужденных появилась возможность замены такой меры на помилование, то есть замены ее на лишение свободы на 25 лет либо пожизненное заключение.
В ожидании рассмотрения просьбы осужденный ждал ответа в следственном изоляторе особого назначения.
В таких условиях осужденные ели то же, что и все другие заключенные в СИЗО.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Independent: жители Британии начали есть корм для животных из-за роста цен
Захарова рассказала об угрозах сексуального насилия для женщин из Украины
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США
ВКС России сбили вертолёт Ми-8 ВВС Украины в районе города Селидово
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям