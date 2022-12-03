Последний обед: как кормили заключенных в СССР перед расстрелом

Им подавали те же блюда, что и другим заключенным, никаких исключений не делалось.

28 октября 1917-го года II Съезд Советов в советской России отметин смертную казнь, но 5 сентября 1918-го года ее восстановили. Это объяснялось необходимостью введения высшей меры в отношении контрреволюционных элементов и бандитов.

Согласно УК РСФСР 1922-го года, нельзя было расстреливать детей до 18 лет, а также беременных женщин.

После Великой Отечественной войны у осужденных появилась возможность замены такой меры на помилование, то есть замены ее на лишение свободы на 25 лет либо пожизненное заключение.

В ожидании рассмотрения просьбы осужденный ждал ответа в следственном изоляторе особого назначения.

В таких условиях осужденные ели то же, что и все другие заключенные в СИЗО.