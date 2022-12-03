Дмитрий Дибров пожаловался, что стал забывать слова

Телеведущий также не может посещать любимую им ранее сауну: буквально через 5 минут у него начинает болеть голова.

Дмитрий Дибров два года назад перенес инсульт. Телеведущий достаточно быстро восстановился, но некоторые последствия недуга дают о себе знать и сегодня.

Как сообщает КП, шоумен признался в этом на передаче «Секрет на миллион».

«Появилось такое темное пятно. Стал резко забывать слова. Труднее стало находиться в сауне, хотя я очень ее люблю. Уже на 5-й минуте начинает болеть голова», - поделился Дибров.

Ранее Дмитрий обвинил в обмане Максима Галкина в обмане.

По словам Диброва, его коллега в погоне за звонкой монетой откровенно лгал соотечественникам, рекламируя товары. Телеведущий сделал это заявление в передаче с Лерой Кудрявцевой на НТВ.