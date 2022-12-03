Дмитрий Дибров пожаловался, что стал забывать слова
Телеведущий также не может посещать любимую им ранее сауну: буквально через 5 минут у него начинает болеть голова.
Дмитрий Дибров два года назад перенес инсульт. Телеведущий достаточно быстро восстановился, но некоторые последствия недуга дают о себе знать и сегодня.
Как сообщает КП, шоумен признался в этом на передаче «Секрет на миллион».
«Появилось такое темное пятно. Стал резко забывать слова. Труднее стало находиться в сауне, хотя я очень ее люблю. Уже на 5-й минуте начинает болеть голова», - поделился Дибров.
Ранее Дмитрий обвинил в обмане Максима Галкина в обмане.
По словам Диброва, его коллега в погоне за звонкой монетой откровенно лгал соотечественникам, рекламируя товары. Телеведущий сделал это заявление в передаче с Лерой Кудрявцевой на НТВ.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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