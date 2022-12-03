Без первой брачной ночи: чем отличаются молодожены у чукчей
Наиболее распространенным видом брака у них была отработка за жену: за невесту молодому человеку приходилось много трудиться на будущего тестя.
Мир Крайнего Севера не похож ни на какой другой. Суровые условия жизни устанавливают там свои законы выживания. Каноны женской красоты у чукчей совершенно другие. Женщина должна быть физически сильной и выносливой, способной к длительной работе.
На Чукотке было несколько способов заключения брака. Скажем, между родственникам: чаще между двоюродными братьями и сестрами, но были браки и между дядей и племянницей и так далее.
Иногда чукчи о браке договаривались заранее - еще до рождения детей, или женили своих детей в раннем возрасте. Браки между родственниками часто оговаривались, когда дети были маленькие. Таких ребят воспитывали вместе, и они очень сильно привыкали друг к другу.
Случались браки, где муж или жена были намного старше партнера. В таком случае женившийся чукча в дополнение к старшей жене брал вторую. Это делалось не прихоти ради, а для выживания: больше семья, значит, больше и работников.
Но наиболее распространенным видом брака у них была отработка за жену: за невесту молодому человеку приходилось много трудиться на будущего тестя. Нередко, начиная работать на семью невесты, будущий зять жил в одном пологе с семьей девушки и вступал с ней в интимные отношения еще до того, как мог ее увезти с собой.
После того обычно чукче удавалось легче «уломать» избранницу, он фактически становился ей мужем и готовился увезти свою женщину со стойбища в отдельную ярангу. За это время молодая жена могла быть беременной и даже успеть родить.
Само собой, во всех перечисленных видах брака у чукчей «первой брачной ночи» не могло быть по определению.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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