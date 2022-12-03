Девочка будет рада: Егор Крид сбрил роскошную шевелюру
Задумка могла быть вызвана статистикой самых прослушиваемых за год песен, где «3-е сентября» в исполнении Крида и Шуфутинского оказалось самой популярной.
Егор Крид неожиданно изменил свою внешность кардинальным образом. Как сообщает Супер.ру, поводом для этого стал случайный комментарий.
По словам певца, какая-то «девочка» написала, что звезде не идут длинные волосы. Наверное, мнение фанатов для него закон. Потому Егор устроил честные выборы у себя в сторис: волосам быть или не быть?
Подписчики проголосовали за, и Крид решился на радикальный шаг: побрился налысо. Для достоверности выложил серию фото с парикмахером с машинкой, и пару кадров с голой макушкой.
Однако в правдивость нового образа мало кто поверил. Тем более, что и в сторис певца его волосы вернулись "волшебным образом". По одной из версий, задумка могла быть вызвана статистикой самых прослушиваемых за год песен, где «3-е сентября» в исполнении Крида и Шуфутинского оказалось самым популярным треком.
Поклонники предположили, что Егор "косит" под мэтра шансона и посоветовали ему отрастить бороду и купить синие очки.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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