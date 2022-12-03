Возле нефтебазы в Дагестане обнаружили около 700 мертвых тюленей

APS
2022-12-03 16:21

На каспийском побережье Дагестана, возле нефтебазы Махачкалы, обнаружены туши около 700 мертвых тюленей.

Туши около 700 мертвых тюленей обнаружены на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщили в пресс-службе СКТУ Росрыболовства.

"В Кировском районе Махачкалы, на участке от нефтебазы до устья реки Сулак обнаружено около 700 мертвых тюленей", - говорится в публикации.

В ведомстве пояснили, что вероятные причины гибели животных пока не известны. На место работают инспекторы Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства.

Опубликовано: Максим Алексеев