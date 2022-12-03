Возле нефтебазы в Дагестане обнаружили около 700 мертвых тюленей
На каспийском побережье Дагестана, возле нефтебазы Махачкалы, обнаружены туши около 700 мертвых тюленей.
Туши около 700 мертвых тюленей обнаружены на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщили в пресс-службе СКТУ Росрыболовства.
"В Кировском районе Махачкалы, на участке от нефтебазы до устья реки Сулак обнаружено около 700 мертвых тюленей", - говорится в публикации.
В ведомстве пояснили, что вероятные причины гибели животных пока не известны. На место работают инспекторы Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства.
Опубликовано: Максим Алексеев
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