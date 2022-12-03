Науки ради: Леонардо да Винчи разорял могилы

Бумаги, оставшиеся после гения, доказывают, что он с помощью смотрителей кладбища выкрал около полусотни трупов.

Один из самых известных итальянцев родился 15 апреля 1452 года. Все привыкли считать Леонардо ди сер Пьееро да Винчи талантливым художником, скульптором и архитектором. Но его гениальность простиралась гораздо шире.

Помимо творческого дара, Леонардо обладал также большими способностями к писательству и изобретательству. Он был музыкантом, ученым, анатомом, естествоиспытателем.

Рисунки и эскизы звезды Эпохи Возрождения, касающиеся тела человека, в те времена являли собой подробный и правильный атлас строения человеческого тела. Не удивительно, что большинство медиков при необходимости пользовалось именно эскизами Леонардо.

Но не все знают, что для того, чтобы получить такие исчерпывающие знания о таинственном устройстве человека художнику были нужны подопытные. Именно это его подтолкнуло к тому, чтобы стать кладбищенским грабителем.

Бумаги, оставшиеся после гения, доказывают, что он выкрал около полусотни трупов. Недавно похороненных с соблюдением мер предосторожности крали из свежих могил и доставляли прямо на стол к исследователю.

За закрытыми дверьми и окнами художник тщательно и аккуратно исследовал тела, снимая кожу и разбирая внутренние органы. Затем все это с мельчайшими подробностями зарисовывалось на бумагу. Для исследований использовались трупы исключительно бедняков и нищих.