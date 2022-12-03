Россия заключает соглашение о туризме с Северной Кореей
Власти Приморского края РФ заявили, что разрабатывают соглашение о совместном развитии туризма с КНДР.
Этот регион РФ непосредственно граничит с Северной Кореей - одной из самых закрытых и тоталитарных стран мира. От Владивостока до границы - чуть больше 100 км.
Как рассказали в агентстве по туризму Приморского края, переговоры о расширении сотрудничества идут между властями региона и департаментом внешних дел генерального управления по туризму КНДР.
Планируется разработать новые совместные туристические маршруты и развивать инфраструктуру. Других подробностей о документе нет.
Ранее правительство РФ официально разрешило Приморью сотрудничать с профильным ведомством Северной Кореи в сфере туризма в обход МИД РФ в Москве.
Опубликовано: Антон Райт
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