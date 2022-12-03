Глава МАГАТЭ прокомментировал возможный отвод войск из Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ назвал отвод войск из ЗАЭС частью соглашения с Россией по ее защите станции.
Отвод войск с территории Запорожской атомной станции станет частью соглашения по ее защите, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергетики Рафаэль Гросси.
"Вывод войск с территории атомной станции - это то, о чем просят украинцы. Их можно понять. Поэтому этом момент определенно будет учтен в будущем соглашении", - сказал он.
Рафаэль Гросси подчеркнул, что Россия не против соглашения и принципов защиты Запорожской атомной станции.
Опубликовано: Максим Алексеев
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