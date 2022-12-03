Как дожить до ста лет: секретами долголетия делятся те, кто перешагнул заветный рубеж

Диета, специальные упражнения, здоровые привычки или банальное везение - что помогает жить так долго? Люди, которые отметили свой столетний юбилей, знают ответ.

По мнению специалистов, чтобы жить долго, нужно придерживаться определенной модели поведения. Причем начинать готовить себя к долгожительству надо заранее, с раннего возраста.

Семейный врач Татьяна Захарова:

"Долголетие — это то, над чем вы начинаете работать задолго до того, как достигнете старости. Вы хотите начать рано. В 80 лет нельзя решить, что это хорошая идея, такой большой эффект. Плохой сон, огромное количество умственного стресса, отсутствие физических упражнений, сидение без дела, переедание, ожирение и курение. Все это ускоряет старение. Мы знаем, что если вы слишком много обгораете на солнце, вы станете старше, и мы знаем, что это ускоряет эти часы, потому что ломает хромосомы"

Мнение самих столетних граждан несколько отличается от выводов экспертов.

Так, Майк Фремонт, марафонец из Цинциннати, доживший до ста лет, рассказал о растительной диете. Кроме того, мужчина увлекался бегом на длительные дистанции.

На его счету - несколько рекордов в беге. В 80 лет он показал самое быстрое время в марафоне. При этом Майк пережил в 69 лет рак кишечника.

По прогнозам врачей, ему оставалось жить не более трех месяцев. Но он наперекор всему начал участвовать в беговых соревнованиях.

Клифф Крозье из Биркенхеда в Чешире рассказал, что думает о своем долгожительстве:

"...вы просто продолжаете идти, это всего лишь цифра. 101, это всего лишь число, и ты живешь одним днем. Немного виски иногда помогает"

К слову сказать, многие медики уверены - минимальные дозы алкоголя полезны для здоровья.

А вот долгожительница из Чехословакии видит секрет своей долгой жизни в удачливости и везении. Мнение Амелии Терезы Харпер:

"Мне всегда везло. Меня все радует. Я люблю разговаривать с людьми"

В итоге становится понятно: нет общей формулы, какого то особого секрета, и долголетие пока остается загадкой, которую людям еще предстоит разгадать.