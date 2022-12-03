Песков: Россия не намерена принимать потолок цен на нефть

APS
2022-12-03 17:16

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена принимать потолок цен на российскую нефть.

3 декабря глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал представителям СМИ, что Москва не приемлет установленный потолок цен на импортируемую из России нефть.

Песков добавил, что в настоящее время российское правительство анализирует данную ситуацию и сообщит о том, каким образом будет организована дальнейшая работа в условиях ограничения стоимости на нефть.

Опубликовано: Диана Мудреченко