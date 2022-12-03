Песков: Россия не намерена принимать потолок цен на нефть
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена принимать потолок цен на российскую нефть.
3 декабря глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал представителям СМИ, что Москва не приемлет установленный потолок цен на импортируемую из России нефть.
Песков добавил, что в настоящее время российское правительство анализирует данную ситуацию и сообщит о том, каким образом будет организована дальнейшая работа в условиях ограничения стоимости на нефть.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Как могло получиться, что гениального Андрея Рублева мир узнал лишь через пять столетий
Открыть для себя творчество великого художника люди смогли только через века после его смерти. Долгие 500 лет его имя было почти никому неизвестно, так же, как и его гениальные работы.Подробнее...
-
-
Лев Толстой был лишен права приезжать в Крым: на то имелась веская причина
В Тифлисе, будучи юнкером в артиллерийской бригаде, молодой Толстой написал первую часть автобиографического произведения "Детство". С этого начался его путь в гении. Но настоящую славу принесли "Севастопольские рассказы".Подробнее...
Independent: жители Британии начали есть корм для животных из-за роста цен
Как могло получиться, что гениального Андрея Рублева мир узнал лишь через пять столетий
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США
Зеленский назвал Артёмовск и Соледар наиболее болезненными участками фронта для ВСУ
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям