Гросси: часть соглашения по защите ЗАЭС- это вывод ВС РФ

Главы МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости вывода российских военных с Запорожской АЭС.

В субботу днем итальянское издание La Repubblica опубликовало заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, где он заявляет, что власти Украины требуют отвода российских войск из Запорожской атомной станции и с их точки зрения это понятно, поэтому это будет одним из этапов соглашения между Киевом, Москвой и МАГАТЭ по организации защиты ЗАЭС.

Гросси подчеркнул, что российская сторона не против договоренностей по защите АЭС и какие-то соглашения уже были достигнуты.

Ранее уже сообщалось, что Россия и Украина договорились не обстреливать электростанцию и не вести оттуда огонь, также было договорено решать все вопросы по станции при посредничестве МАГАТЭ.