Гросси: часть соглашения по защите ЗАЭС- это вывод ВС РФ
Главы МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости вывода российских военных с Запорожской АЭС.
В субботу днем итальянское издание La Repubblica опубликовало заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, где он заявляет, что власти Украины требуют отвода российских войск из Запорожской атомной станции и с их точки зрения это понятно, поэтому это будет одним из этапов соглашения между Киевом, Москвой и МАГАТЭ по организации защиты ЗАЭС.
Гросси подчеркнул, что российская сторона не против договоренностей по защите АЭС и какие-то соглашения уже были достигнуты.
Ранее уже сообщалось, что Россия и Украина договорились не обстреливать электростанцию и не вести оттуда огонь, также было договорено решать все вопросы по станции при посредничестве МАГАТЭ.
Опубликовано: Елена Калиновская
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