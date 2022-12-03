Ульянов: Европа будет жить без российской нефти после введения потолка цен

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европе придётся жить без российской нефти после введения ограничения на её стоимость.

3 декабря постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что с этого года Европа будет жить без российской нефти и нефтепродуктов из-за введения антирыночного потолка цен.

Ульянов также предположил, что в обозримом будущем Европейский союз обвинит Российскую Федерацию в использовании нефти в качестве оружия против западных стран.