Ульянов: Европа будет жить без российской нефти после введения потолка цен
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европе придётся жить без российской нефти после введения ограничения на её стоимость.
3 декабря постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что с этого года Европа будет жить без российской нефти и нефтепродуктов из-за введения антирыночного потолка цен.
Ульянов также предположил, что в обозримом будущем Европейский союз обвинит Российскую Федерацию в использовании нефти в качестве оружия против западных стран.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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