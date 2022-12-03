Беларусь и Россия подписали протокол об обеспечении региональной безопасности

Минобороны Беларуси и России подписали протокол об обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

В субботу, 3 декабря 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Беларуси сообщила о том, что глава министр обороны Виктор Хренин в ходе рабочей встречи в Минске со своим российским коллегой Сергеем Шойгу не только обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, но и подписали протокол об обеспечении региональной безопасности.

В оборонном ведомстве уточнили, что Хренин и Шойгу подписали протокол о внесении изменений в Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.