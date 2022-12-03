Россия и Беларусь подписали соглашение об обеспечении региональной безопасности

Как могло получиться, что гениального Андрея Рублева мир узнал лишь через пять столетий

Открыть для себя творчество великого художника люди смогли только через века после его смерти. Долгие 500 лет его имя было почти никому неизвестно, так же, как и его гениальные работы.

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