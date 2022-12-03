Россия и Беларусь подписали соглашение об обеспечении региональной безопасности
Москва и Минск подписали протокол и соглашение об обеспечении региональной безопасности.
Главы оборонных ведомств Беларуси и России подписали протокол и соглашение об обеспечении региональной безопасности, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко.
"Министры обороны двух стран подписали соглашение и протокол об совместном обеспечении региональной безопасности", - написал он не приводя подробности.
Ревенко отметил, что кроме подписания документов, обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества.
Опубликовано: Максим Алексеев
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