Россия и Беларусь подписали соглашение об обеспечении региональной безопасности

APS
2022-12-03 18:15

Москва и Минск подписали протокол и соглашение об обеспечении региональной безопасности.

Главы оборонных ведомств Беларуси и России подписали протокол и соглашение об обеспечении региональной безопасности, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко.

"Министры обороны двух стран подписали соглашение и протокол об совместном обеспечении региональной безопасности", - написал он не приводя подробности.

Ревенко отметил, что кроме подписания документов, обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Опубликовано: Максим Алексеев