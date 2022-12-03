Измеряя давление в положении стоя, можно предсказать вероятность сердечного приступа
Измеряя давление в положении стоя, можно предсказать вероятность сердечного приступа
С повышенным кровяным давлением шутки плохи, это состояние, угрожающее не только здоровью, но и жизни человека.
И не всегда можно сразу определить начинающийся гипертонический криз. Но есть один точный признак, который обнаружили исследователи.
Он помогает на ранней стадии выявить приближение опасного состояния и возрастание риска сердечного приступа.
Как правило, давление измеряют в положении сидя. Человек в этот момент должен быть расслаблен, спокоен, ему должно быть максимально удобно.
Но если воспользоваться тонометром стоя, результаты могут быть более точными и с большой долей вероятности помогут предсказать риск инфаркта.
Обычно при вставании систолическое давление слегка понижается.
Если же происходит обратная реакция - повышение показателей - это может быть признаком серьезных, угрожающих состояний, связанных с сердечно-сосудистыми нарушениями.
Олег Варфоломеев, врач-кардиолог:
«Это открытие может служить основанием для более раннего начала лечения для снижения артериального давления, включая лекарства, у пациентов с чрезмерной реакцией артериального давления при положении стоя»
Специалист предупреждает, особенно важно применить такой способ измерения давления к пациентам молодого и среднего возраста с уже диагностированной гипертонией.
В некоторых случаях такой подход даже может спасти человеку жизнь.
Опубликовано: Храмова Оксана
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