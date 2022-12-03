Измеряя давление в положении стоя, можно предсказать вероятность сердечного приступа

С повышенным кровяным давлением шутки плохи, это состояние, угрожающее не только здоровью, но и жизни человека.

И не всегда можно сразу определить начинающийся гипертонический криз. Но есть один точный признак, который обнаружили исследователи.

Он помогает на ранней стадии выявить приближение опасного состояния и возрастание риска сердечного приступа.

Как правило, давление измеряют в положении сидя. Человек в этот момент должен быть расслаблен, спокоен, ему должно быть максимально удобно.

Но если воспользоваться тонометром стоя, результаты могут быть более точными и с большой долей вероятности помогут предсказать риск инфаркта.

Обычно при вставании систолическое давление слегка понижается.

Если же происходит обратная реакция - повышение показателей - это может быть признаком серьезных, угрожающих состояний, связанных с сердечно-сосудистыми нарушениями.

Олег Варфоломеев, врач-кардиолог:

«Это открытие может служить основанием для более раннего начала лечения для снижения артериального давления, включая лекарства, у пациентов с чрезмерной реакцией артериального давления при положении стоя»

Специалист предупреждает, особенно важно применить такой способ измерения давления к пациентам молодого и среднего возраста с уже диагностированной гипертонией.

В некоторых случаях такой подход даже может спасти человеку жизнь.