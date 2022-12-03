В Великобритании арестовали российского миллиардера по подозрению в отмывании денег

В Великобритании арестовали 58-летнего неназванного «богатого российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег.

3 декабря пресс-служба Агентства по борьбе с преступностью Великобритании на официальном веб-сайте сообщила о задержании российского миллиардера, который подозревается в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью дачи ложных показаний.

Отмечается, что в операции по аресту неназванного 58-летнего россиянина в его резиденции в Лондоне, откуда правоохранители изъяли ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег, принимали участие больше 50 британских офицеров.