Не смог или не захотел: Галилео Галилей не спас свою жену от инквизиции

Ученому пригрозили: если он не откажется от своего учения, инквизиторы воздействуют на него через супругу.

Знаменитый итальянский астроном, математик и философ Галилео Галилей (1564-1642), как утверждает в своей книге Джузеппе Баретти (написана в 1757 году), женился только на седьмом десятке.

Известно, что великий астроном хорошо относился к молодой жене и даже пытался обучить ее основам физики и арифметики, а также астрономии. Но его прекрасная половина не интересовалась точными дисциплинами, зато охотно училась пению у молодого учителя Урбино.

Занятия музыкой стали такими частыми, что молодой тенор просто поселился в доме пожилого ученого. Соседи и знакомые перешептывались, но ученый не обращал на них внимания.

И написал и издал ряд нашумевших монографий, которые были посвящены еретическим теориям Коперника. Галилео во всеуслышание рассуждал о закономерностях движений небесных тел и устройстве Вселенной.

Святая инквизиция тут же обратила строгий взор в сторону вольнодумца и вызвала его в Рим. Ученому пригрозили: если он не образумится, то инквизиторам придется на него повлиять. Но, учитывая, что исследователь слишком стар и знаменит, придется наказать его через жену.

22 июня 1633 года Галилей публично покаялся и подписал отречение от неугодного мировоззрения. Выходя после процедуры к своим ученикам и зевакам, дерзкий астроном громко выкрикнул в толпу: "А все-таки она вертится".

Тем же летом его молодую жену обвинили в колдовстве, а потом сожгли на базарной площади.