В 2022 году в Германии произошло рекордное число взрывов банкоматов

Никогда раньше в Германии не взрывалось столько банкоматов, как в этом году. По данным газеты Welt am Sonntag, на сегодняшний день в стране произошло около 450 таких взрывов.

В предыдущие годы количество взорванных банкоматов было меньше: в 2020 году оно составило 414, а в 2021 году — 381, сообщила немецкая газета со ссылкой на информацию, полученную от участников конференции министров внутренних дел федеральных земель Германии.

Вместо газовых смесей преступники чаще используют взрывчатые вещества, что было оценено как новое и тревожное явление. Люди, находящиеся поблизости от места преступления, подвергаются большому риску, подчеркнул Оливер Хут, региональный глава Ассоциации уголовных расследований Северного Рейна-Вестфалии.

В настоящее время все больше преступников из Нидерландов совершают теракты в Германии, так как в их стране уже реализованы обширные меры по предотвращению подобных взрывов, отметили участники конференции. Министры внутренних дел призвали банки более активно участвовать в защите банкоматов.