В 2022 году в Германии произошло рекордное число взрывов банкоматов
Никогда раньше в Германии не взрывалось столько банкоматов, как в этом году. По данным газеты Welt am Sonntag, на сегодняшний день в стране произошло около 450 таких взрывов.
В предыдущие годы количество взорванных банкоматов было меньше: в 2020 году оно составило 414, а в 2021 году — 381, сообщила немецкая газета со ссылкой на информацию, полученную от участников конференции министров внутренних дел федеральных земель Германии.
Вместо газовых смесей преступники чаще используют взрывчатые вещества, что было оценено как новое и тревожное явление. Люди, находящиеся поблизости от места преступления, подвергаются большому риску, подчеркнул Оливер Хут, региональный глава Ассоциации уголовных расследований Северного Рейна-Вестфалии.
В настоящее время все больше преступников из Нидерландов совершают теракты в Германии, так как в их стране уже реализованы обширные меры по предотвращению подобных взрывов, отметили участники конференции. Министры внутренних дел призвали банки более активно участвовать в защите банкоматов.
Опубликовано: Николай Скира
-
Как могло получиться, что гениального Андрея Рублева мир узнал лишь через пять столетий
Открыть для себя творчество великого художника люди смогли только через века после его смерти. Долгие 500 лет его имя было почти никому неизвестно, так же, как и его гениальные работы.Подробнее...
-
-
Лев Толстой был лишен права приезжать в Крым: на то имелась веская причина
В Тифлисе, будучи юнкером в артиллерийской бригаде, молодой Толстой написал первую часть автобиографического произведения "Детство". С этого начался его путь в гении. Но настоящую славу принесли "Севастопольские рассказы".Подробнее...
Independent: жители Британии начали есть корм для животных из-за роста цен
Шойгу выразил благодарность Лукашенко за радушный прием российских военных
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США
Как могло получиться, что гениального Андрея Рублева мир узнал лишь через пять столетий
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям