В США представлен новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Публике был представлен новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Машина тайно строится с 2015 года.

Вот-вот начнутся испытательные полеты, поэтому было решено приоткрыть завесу и показать то, что американцы называют "новым поколением".

Самолет был представлен в ночь с пятницы на субботу по московскому времени на заводе Northrop Grumman в Палмдейле, штат Калифорния. Его выкатили из ангара на глазах у собравшихся зрителей.

Все мероприятие было запланировано и объявлено за нескольких месяцев. Это было особое имиджевое мероприятие как для ВВС США, так и для Northrop Gruman. В последний раз подобное происходило в том же месте в 1988 году, когда был рассекречен и показан публике бомбардировщик B-2 Spirit.

B-21 получил название Raider. Это дань уважения экипажам средних бомбардировщиков B-25, которые в 1942 году совершили полусамоубийственный налет на Японию с авианосца USS Hornet.

B-21 немного меньше, чем B-2, и предполагается, что он сможет нести значительно меньше вооружения. Более старый бомбардировщик может нести около 20 тонн в двух бомбовых отсеках. Точные возможности В-21 неизвестны, но на меньшие габариты и массу указывает более легкое основное шасси, состоящее из двух сдвоенных колес, а не двух счетверенных, как у В-2.

Размах крыла нового бомбардировщика в метрах не приводился и никто не мог его измерить. Видимо было решено, что на практике лучше иметь машину поменьше. Предполагается, что