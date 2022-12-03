Каждый второй человек болеет раком - часто причина кроется в нехватке фолиевой кислоты

Дефицит витамина В9 может приводить к повреждениям ДНК и провоцировать онкологию. Согласно статистике, каждый десятый пенсионер в возрасте старше 75 лет страдает от нехватки фолиевой кислоты (витамин В9)

Чтобы значительно снизить риски появления онкозаболеваний, нужно следить за уровнем фолиевой кислоты в организме. В этом уверена врач-терапевт Ирина Андреева:

"Фолиевая кислота является важным водорастворимым витамином группы В, который содержится в темно-зеленых листовых овощах и бобовых. Дефицит фолиевой кислоты является причиной рака. В новом исследовании говорится, что это может вызвать повреждение ДНК и привести к раку. Низкий или дефицитный статус фолиевой кислоты связан с повышенным риском многих видов рака"

Как показывают исследования, недостаток витамина В9 часто приводит к развитию рака толстой кишки. У лиц старше 65 лет дефицит этого элемента диагностируется у одного человека из 20.

У людей старше 75 лет этот риск значительно повышается: нехватка фолиевой кислоты наблюдается у каждого десятого.

Есть и обратная сторона медали. Превышение норм потребления витамина В9 тоже ведет к риску развития отдельных видов рака. Вот почему очень важно всегда консультироваться с врачом.

Бесконтрольный прием любых медицинских препаратов может вредить здоровью.