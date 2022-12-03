Российский бизнесмен Фридман задержан полицией в Лондоне
2022-12-03 19:50
В Лондоне задержали российского бизнесмена и основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана.
Российский предприниматель и миллиардер, совладелец и председатель совета "Альфа-Групп" Михаил Фридман был сегодня задержан в Лондоне сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.
Источник уточняет, что сейчас Фридман находится дома, его отпустили под залог, о причинах задержания ничего не известно.
Однако в пресс-службе Альфа -банка заявили, что Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом и никакого отношения к этой истории не имеет.
Опубликовано: Елена Калиновская
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