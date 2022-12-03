Финансовая пирамида: кто на самом деле создал первую из них

Шотландский финансист Джон Лоу в 18 столетии создал теорию бумажных денег, но на практике реализующий идею банк не смог их обеспечить реальными деньгами.

Джон Лоу - знаменитый шотландский финансист, родился в 1671-м году. Его отец был банкиром и ювелиром.

К 34 годам Джон написал две книги, где красной нитью было утверждение, что деньги это основа капитала любого народа и государства, потому все политические силы нужно направлять на приумножение капиталов.

В этой книге Лоу впервые в истории банковского дела предложил заменить дорогие металлические деньги на бумажные. Но банкиры и власти Шотландии это предложение встретили в штыки. Тогда авантюрист отправился в Париж, где добился аудиенции у регента Филиппа Орлеанского.

И предложил ему на практике испытать новую финансовую концепцию. В тот момент дефицит денег в казне Франции достиг невероятного уровня - 140 миллионов долларов, и регент принял предложение.

Лоу создал банк, и все состоятельные французы вскоре уже закупали в большом количестве выпущенные им бумаги. Невероятную популярность банковских билетов спровоцировали обещания Джона по первому желанию клиента обменять эти бумаги на серебро и золото.

С 1718-го года банк стал государственным. Предприятие на тот момент полностью контролировало колонизацию Луизианы, табачный откуп, выпуск банковских акций и билетов, конверсию внешнего государственного долга.

Но печатание очень большого количества банковских билетов, не обеспеченных и утративших свою ценность по факту, было большой ошибкой знаменитого шотландца.

В 1719-м году королевским указом Джон Лоу за чрезвычайные заслуги перед Францией был принят на должность министра финансов страны. А зимой 1720-го в банке возникли финансовые затруднения.

Испугавшись, герцог Бурбонский решил обменять имеющиеся у него банковские билеты на серебро и золото. По воспоминаниям очевидцев, герцогу понадобилось 3 кареты, чтобы за ночь перевезти в имение свои сбережения.

Слухи о крахе банка разошлись по городу с молниеносной скоростью. Парижанами овладела паника, они тоже поспешили избавиться от банковских билетов. Разумеется, выпустившее 3 миллиарда акций руководство не смогло со всеми рассчитаться.

Банк объявили банкротом. Джон Лоу с семьей сбежал в Венецию, спасаясь от разбушевавшейся толпы. Скончавшись в 1729-м году, он оставил детям в наследство дорогой бриллиант стоимостью в 40 тысяч ливров.