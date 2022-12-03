Нидерланды обыграли США и стали первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу

Сборная Нидерландов стала первой командой, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира. В субботнем матче 1/8 финала "Оранье" выиграли у США со счетом 3:1.

Героем матча стал Дензел Дюмфрис, забивший гол и сделавший две результативные передачи. Изюминкой игры стал гол Хаджи Райта.

Американцы едва не начали матч с мгновенного гола. Уже на третьей минуте Кристиан Пулишич оказался в ситуации один на один с голкипером. Однако в этой дуэли Нопперт вышел победителем.

"Не забиваешь ты - забивают тебе" - старая футбольная истина. Дензел Дюмфрис удачно прострелил с правого фланга на Мемфиса Депая, а игрок "Барселоны" имел достаточно места перед воротами соперника и с нескольких метров отправил мяч в сетку.

В следующие минуты американцы имели значительное преимущество, но не смогли воплотить его в результат. Нопперт справился с ударом Веа в конце первого тайма. "Оранье", возможно, играли не лучшим образом, но перед перерывом забили еще раз.

Дамфрис снова блеснул в добавленное время своей второй результативной передачей в матче. На этот раз он хорошо подал Дейли Блинду, благодаря чему голландцы ушли на перерыв с преимуществом 2:0.

Во второй половине матча футболисты из США во что бы то ни стало пытались забить гол. На 49-й минуте ситуацию пришлось спасать Коди Гакпо, который выбил мяч с линии ворот.

Голландцы противостояли своим соперникам, и у Мэтта Тернера временами было много работы. Блестяще вел себя американский вратарь, в том числе с ударами Купмейнерса и Депая.

Последний допустил огромную ошибку на 75-й минуте, едва не закончившуюся голом. Дюмфрис спас ситуацию, выбив мяч с линии ворот. Однако через некоторое время счет стал 2:1, и Хаджи Райт забил прекрасный гол.

Это подстегнуло игроков из США, которые были близки к тому, чтобы сравнять счет. Если бы Нопперт вовремя не покинул штрафную, американцы могли забить еще один гол.

Последнее слово, однако, было за "Оранье". На 81-й минуте Дюмфрис решил судьбу матча. Он оказался совершенно один в штрафной площади и установил окончательный счет 3:1.

Таким образом, голландцы первыми вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре. Сегодня они узнают своего соперника. Им предстоит встретиться с победителем матча Аргентина - Австралия.