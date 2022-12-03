Европейский центральный банк считает ценность биткойна абсолютно дутой

Авторы аналитической статьи отмечают, что такая валюта не годится для инвестиций и основана исключительно на спекуляциях.

Чуть больше года назад, 10 ноября 2021 года, стоимость одного биткойна достигла своего исторического максимума и превысила 68 000 долларов. Это было после 10 месяцев сильного роста, так как 2021 год начался в диапазоне 30 000 долларов.

После этого ноябрьского максимума биткойн начал 2022 год со стоимостью чуть более 40 000 долларов. Затем наступила весна, когда рынки в целом упали, а криптовалюта рухнула конкретно.

Инфляция и рост процентных ставок напугали инвесторов. 1 июля стоимость биткойна закрылась ниже 20 000 долларов, что составляет примерно половину его стоимости в начале года.

Промышленный индекс Доу-Джонса также снизился за календарный год, но только на 15%. Биткойн установился на уровне около 20 000 долларов в конце лета и начале осени.

Затем, когда крупная криптовалютная биржа FTX рухнула 8 ноября, стоимость биткойнов упала до уровня чуть выше 16 000 долларов, на котором она оставалась 1 декабря.

Поскольку биткойн (как и другие криптовалюты) находится в самом шатком положении за последние годы, Европейский центральный банк опубликовал язвительные комментарии о криптовалюте в своем блоге.

Пост под названием «Последний рубеж биткойнов» был написан Ульрихом Биндзайлом и Юргеном Шаафом из отдела рыночной инфраструктуры и платежей ЕЦБ. «Стоимость биткойна достигла пика в 69 000 долларов США в ноябре 2021 года, а затем упала до 17 000 долларов США к середине июня 2022 года», — пишут авторы.

По мнению специалистов, биткойн переживает "последний вздох перед дорогой к неактуальности". По их мнению, "биткойн был создан для преодоления существующей денежно-финансовой системы" и "позиционируется как глобальная децентрализованная цифровая валюта".

Финансисты считают, что биткойн не подходит даже для инвестиции. "Он не генерирует денежный поток (как недвижимость) или дивиденды (как акции), не может использоваться продуктивно (как товары) или обеспечивать социальные блага (как золото)", - уточнили авторы статьи.

И пришли к выводу, что рыночная оценка биткойна основана "исключительно на спекуляциях".