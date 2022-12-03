В центре Москвы на Цветном бульваре вспыхнул пожар в ресторане

Пожар вспыхнул в ресторане в центре Москвы на Цветном бульваре,посетителей эвакуируют.

В субботу столичные информационные каналы со ссылкой на экстренные службы Москвы сообщают, что в центре столицы на Цветном бульваре произошло возгорание прямо в ресторане.

Очевидцы сообщают, что с первого этажа идет густой дым, посетителей эвакуируют.

Информации о пострадавших не поступало, на месте работают пожарные.