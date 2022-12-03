В центре Москвы на Цветном бульваре вспыхнул пожар в ресторане
2022-12-03 21:22
Пожар вспыхнул в ресторане в центре Москвы на Цветном бульваре,посетителей эвакуируют.
В субботу столичные информационные каналы со ссылкой на экстренные службы Москвы сообщают, что в центре столицы на Цветном бульваре произошло возгорание прямо в ресторане.
Очевидцы сообщают, что с первого этажа идет густой дым, посетителей эвакуируют.
Информации о пострадавших не поступало, на месте работают пожарные.
Опубликовано: Елена Калиновская
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