Лев Толстой был лишен права приезжать в Крым: на то имелась веская причина

В Тифлисе, будучи юнкером в артиллерийской бригаде, молодой Толстой написал первую часть автобиографического произведения "Детство". С этого начался его путь в гении. Но настоящую славу принесли "Севастопольские рассказы".

Когда редактор "Современника" одобрительно отнесся к первым опусам молодого автора, у того возникло еще более сильное желание продолжать заниматься писательским трудом.

В 1853 году началась Крымская война, будущий известный писатель мужественно защищал Севастополь и на себе испытал все ужасы войны.

Ему довелось командовать батареей в сражении при Черной, он был на печально знаменитом четвертом бастионе, а также на Малаховом Кургане, пережив страшную бомбардировку во время штурма.

По итогам этого тяжелого опыта были написаны "Севастопольские рассказы" и произведение "Севастополь в декабре 1854 года".

Сочинение было проникнуто горестными чувствами и болью.

Вся страна, прочитав в "Современнике" это произведение, была в глубоком изумлении и искренне сопереживала мужественным защитникам Севастополя.

Ознакомился с рассказом и сам император Николай I. Он оказал на правителя сильное впечатление. Именно это обстоятельство вызвало у императора желание защитить талантливого писателя и мужественного офицера.

В 1855 году Лев Толстой по приказу царя отправляется курьером в Петербург. Таким образом молодого офицера удалили с места военных действий в Крыму и оградили от возможных опасностей.

В Петербурге он написал новые произведения из военного цикла: "Севастополь в мае 1855 года", "Севастополь в августе 1855 года".

После этого Лев Николаевич твердо занял место лидера литературного поколения новой эпохи.