Тема кумовства в Голливуде будоражит актеров и зрителей

Некоторые восходящие звезды даже пытаются скрывать родство со знаменитостями, но потом тайное все равно становится явным.

Родственные связи в Голливуде прослеживаются очень очевидно. Хотя звезды берут псевдонимы и думают, что зрители не знают, кто их родители, на самом деле это не так.

«Я никогда не предполагал, что кто-то на самом деле узнает, кто я, черт возьми, такой», — сказал Колин Хэнкс. Он - сын двукратного обладателя «Оскара» Тома Хэнкса.

«Это то, за что я как бы отдаю должное старику", — пошутил Колин, вспоминая, что, когда он решил продолжить актерскую карьеру, его отец сказал ему: «Послушай, ты должен хотеть этим заниматься. Если не хочешь этого, тогда придумай что-нибудь другое. Потому что ты будешь несчастен».

Но его дебют на большом экране в роли «мужского пажа» в фильме «То, что ты делаешь!», снятом его отцом, продал Колину профессию. Теперь ветеран-актер сам по себе, 45-летний мужчина давно закончил школу, доказывая, что он больше, чем ребенок Тома Хэнкса.

Джон Дэвид Вашингтон, сын другой крупнейшей кинозвезды, по общему признанию, просто солгал об этом, сказав г-ну Портеру в 2020 году, что он сказал бы, что его отец «был строителем или сидел в тюрьме».

"Я чувствовал, что люди не будут воспринимать меня всерьез, даже если я буду хорошим. Поэтому я скрывал, кто мой отец. Думаю, я защищал себя».

«Будучи чьим-то ребенком, вы получаете доступ, которого нет у других людей, поэтому игровое поле в этом отношении неравномерно», — признала Гвинет Пэлтроу, дочь плодовитого продюсера Брюса Пэлтроу и актрисы Блайт Дэннер.

Лили Коллинз, которая получила степень в области радиовещания и была корреспондентом Nickelodeon, прежде чем заняться актерским мастерством, рассказала Marie Claire UK в 2014 году: «Когда я впервые встретилась с агентами, меня спросили: «Ну, что делает вас таким особенным? Вы чья-то кузина или дочь?". Вначале это было самым интересным во мне».