Как могло получиться, что гениального Андрея Рублева мир узнал лишь через пять столетий

Открыть для себя творчество великого художника люди смогли только через века после его смерти. Долгие 500 лет его имя было почти никому неизвестно, так же, как и его гениальные работы.

Сегодня Андрея Рублева знают все культурные образованные люди. Известным художником он стал только в начале двадцатого века. Как это произошло?

В 1904 году началась реставрация "Троицы" - это главная святыня Троицко-Сергиевской лавры.

Расчистив икону, реставраторы изумились, увидев перед собой гениальное произведение искусства. После чего Стоглавый собор принял решение писать этот великолепный образ только так, как сделал это неизвестный талантливый живописец.

Потом были найдены и другие шедевры незнакомого автора.

По результатам исследований древних летописей стало известно, что художник Андрей Рублев родился в Радонеже возле Троице-Сергиевской лавры в 14 веке.

Историки разведали, что предположительно в юности Андрей Рублев был послушником знаменитого монастыря. Позже, вероятно, он стал монахом.

Как рассказывают летописцы, художник всегда мечтал написать икону наподобие "Троицы".

Так случилось, игумен Никон, настоятель монастыря, предложил ему написать важнейшую и главнейшую икону обители, Рублев, конечно же, согласился.

Период создания шедевра пришелся на преклонные годы художника. Легендарная икона и была последним, а в дальнейшем и самым знаменитым произведением Рублева.

В 1988 г., когда отмечалось тысячелетие крещения Руси, русская православная церковь причислила имя Андрея Рублева к лику святых.