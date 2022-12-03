Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против потолка цен на российскую нефть
2022-12-03 22:16
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против ведения потолка цен на импортируемую из России нефть.
3 декабря глава Министерства иностранных дел Венгерской Республики Петер Сийярто в своих социальных сетях заявил о том, что введение предельной цены на российскую нефть навредит европейской экономике.
Сийярто считает, что Брюсселю необходимо последовать примеру Будапешта и «увеличить количество источников энергии, потому что это приведет к снижению цен», чтобы улучшить плачевное состояние экономик стран-участниц Европейского союза.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против потолка цен на российскую нефть
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