Как должен питаться профессиональный снайпер: леденцы, щепотка чая, никаких сигарет и спиртного

В книге о психофизических особенностях подготовки снайперов - "Базовая подготовка спецназа" - автор Алексей Ардашев рассказал о базовых принципах питания стрелка.

Питание - очень важный элемент в методике подготовки снайперов. Организуется оно, естественно, на базе стандартного армейского рациона. Но есть и некоторые интересные особенности.

Работа снайпера связана с постоянным стрессом. Выделяемый адреналин и другие гормоны стресса истощают организм, забирая витамины и другие полезные вещества.

Для поддержания сил снайперы должны принимать сахаросодержащие препараты. Стрелки должны всегда держать при себе леденцы.

Другой способ взбодриться - взять щепотку чая, смешать с сахаром и немного пожевать. Теин, содержащийся в чае, хорошо тонизирует организм, что очень актуально во время ночных дежурств.

Сахар же обогащает мозг энергией.

Под строгим запретом для снайпера алкогольные напитки. Витамины очень необходимы стрелку, полноценно усвоить их может только печень, не поврежденная спиртным.

Также от алкоголя ухудшается острота зрения, что недопустимо в работе снайпера. То же самое касается и кофе, оно сужает сосуды и нарушает кровообращение глаз.

Известно, что спиртное негативно влияет на области мозга, отвечающие за зрительное восприятие.

Курение тоже не для профессионального снайпера. Одна сигарета может привести к снижению остроты и чувствительности зрения, замутняя обзор стрелка.