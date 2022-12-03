Сийярто: Венгрия освобождена от введения лимита цен на нефть из РФ
2022-12-03 23:31
Сийярто сообщил, что Венгрия «много боролась» за национальные интересы и получила освобождение от введения лимита цен на российскую нефть.
3 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook,что во время переговоров с Евросоюзом о принятии лимита цен на нефть поставляемую из России, пришлось много побороться за интересы страны и в итоге достигли успеха и теперь Венгрия освобождена от необходимости введения фиксированной цены на поставки российской нефти.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что страны G7 и Австралия договорились о ведение с 5 декабря фиксированной цены в 60 $ за баррель на нефть поставляемую морем из Российской Федерации.
Опубликовано: Елена Калиновская
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