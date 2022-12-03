Арахамия заявил о готовности Украины обеспечить гарантии безопасности России

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина готова обеспечить гарантии безопасности России, но есть нюансы.

3 декабря руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия в личном Telegram-канале заявил, что киевский режим готов обеспечить России гарантии безопасности и перечислил список требований для этого.

Арахамия утверждает, что Киев готов «сесть за стол переговоров и поговорить о гарантиях безопасности» после того, как Москва добровольно сдаст имеющееся в арсенале ядерное оружие, выплатит репарации, а также накажет всех военных преступников и покинет территорию украинского государства.