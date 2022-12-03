В Риме прошли масштабные протесты против поставок оружия Украине
2022-12-03 23:54
Около 10 тысяч человек приняли участие в масштабных протестах против поставок оружия Украине.
3 декабря новостное агентство РИА сообщило о том, что в Риме состоялись организованные национальными профсоюзами масштабные акции протеста против отправки оружия киевскому режиму.
Недовольные жители Рима и других населённых пунктов Италии, помимо прочего, выразили своё недовольство проводимой итальянским правительством экономической политикой и потребовали повысить зарплаты трудящимся гражданам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Independent: жители Британии начали есть корм для животных из-за роста цен
Арахамия заявил о готовности Украины обеспечить гарантии безопасности России
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США
Times рассказала о критическом снижении боезапасов Бундесвера из-за Украины
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям