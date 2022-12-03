В Риме прошли масштабные протесты против поставок оружия Украине

Около 10 тысяч человек приняли участие в масштабных протестах против поставок оружия Украине.

3 декабря новостное агентство РИА сообщило о том, что в Риме состоялись организованные национальными профсоюзами масштабные акции протеста против отправки оружия киевскому режиму.

Недовольные жители Рима и других населённых пунктов Италии, помимо прочего, выразили своё недовольство проводимой итальянским правительством экономической политикой и потребовали повысить зарплаты трудящимся гражданам.