В Москве избили экс-жену футболиста Дениса Глушакова

Медики диагностировали у Дарьи Глушаковой сотрясение мозга, сейчас пострадавшая продолжает лечение дома.

Экс-жену бывшего нападающего «Спартака» и сборной РФ Дениса Глушакова избили в самом центре Москвы, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Дарью Глушакову ударил ее кавалер - приревноваший девушку адвокат. Инцидент случился в отеле «Лотте Плаза». Дарья находилась в номере со своим молодым человеком. Об этом узнал адвокат, который решил выяснить отношения с парнем Дарьи.

Но в результате пострадала девушка. Удар адвоката пришелся по голове Глушаковой, и девушке пришлось обратиться в больницу. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга. Сейчас Дарья продолжает лечение дома.

Денис и Дарья расписались в 2009 году, через пару лет стали родителями. В 2016 году у них родился еще один ребенок, а в 2018 они развелись.

Сейчас Глушаков играет в составе команды «Химки», куда перешел в 2020-м году из «Ахмата».