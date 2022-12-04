Какие имена для русских аристократов были неприемлемы

Имя характеризовало сословие, было показателем статуса и несло определенный социальный багаж.

Аристократическое сословие в России всегда придерживалось четких правил: как нужно себя вести, с кем можно общаться. Как воспитывать детей и, разумеется, как их называть. Имя характеризовало сословие и несло определенный социальный багаж, оно было показателем статуса.

Еще со времен Древней Руси и вплоть до 20 века имена были поделены на 3 категории: дворянские, мещанские, крестьянские. В старину это было связано с распространением православия, когда ребенку давали 2 имени: христианское и мирское.

Зарождавшаяся русская аристократия предпочитала христианские имена — Алексей, Василий, Владимир. А старославянские считались уделом простолюдинов — это такие имена, как Борислав, Любомир, Ростислав, Игорь, Светлана и прочие.

В XVII–XVIII веках заметную роль для аристократов имели суеверия и обычаи. Именами живущих родственников детей не называли: считалось, что ангел-хранитель не сможет защитить двоих. С опаской относились также к именам недавно погибших родственников или правителей.

Петровская эпоха открыла русским аристократом запад, и это привело к разделению имен на «элитные» и «простонародные».

Традиционные, исконно русские, имена стали неприемлемы. В этот перечень попали Глеб, Василиса, Тимофей, Кузьма, Леонтий, Архип, Прасковья, Антип, Лукьян, Агафья, Анфиса и другие.