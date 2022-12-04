Макрон потребовал от НАТО гарантий безопасности для России

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что Западу следует подумать, как реагировать на потребность России в гарантиях безопасности.

Он добавил, что Европа должна начать подготовку к строительству новой архитектуры безопасности на континенте и подумать о том, какой она должна быть в будущем.

"Это означает, что одна из фундаментальных проблем, которую нам необходимо решить, как всегда говорил президент Путин, — это страх России перед тем, что НАТО подойдет прямо к ее порогу, и ее страх перед развертыванием оружия, которое может угрожать России", — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что "это будет одним из факторов, определяющих мир, поэтому мы должны быть к этому готовы: на что мы готовы, как мы будем защищать наших союзников и государств-членов (НАТО), и в то же время давать гарантии безопасности России, когда она вернется за стол переговоров".

В интервью TF1 Макрон, которого цитирует AFP, также сказал, что "в ближайшие недели мы должны будем помочь Украине противостоять, помочь украинцам выстоять, продолжить военную помощь, избежать эскалации и действовать очень точно, чтобы защитить атомные электростанции и подготовить поле для диалога в предвкушении того дня, когда все вернутся за стол переговоров".