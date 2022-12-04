Минус 226 килограмм: как сегодня себя чувствует потерявшая их 30-летняя женщина

Сейчас вес Кристины 83 килограмма, она мама двоих детей. Американка регулярно публикует свои фото в соцсетях, чтобы мотивировать подписчиков.

Американка Кристина Филлипс десять лет назад стала участницей шоу «Я вешу 300 кг» на телеканале TLC. 22-летняя девушка тогда весила около 317 килограммов. Она призналась, что не выходила из дома 2 года.

«Я заперта внутри своего тела, в котором больше не хочу находиться», — призналась девушка. Она считала, что проблемы с перееданием появились потому, что родители с раннего детства кормили ее фастфудом и разрешали постоянные перекусы.

Кристина связалась с доктором Юнаном Новзараданом, который специализируется на лечении ожирения. Врач предупредил: чтобы сделать операцию по шунтированию желудка, прежде нужно сбросить лишние килограммы.

Тогда девушка нашла мотивацию и перешла на здоровое питание. В сочетании с хирургическим вмешательством и физичесой нагрузкой оно помогло ей сбросить 226 килограммов.

Сейчас вес Кристины 83 килограмма. Она регулярно публикует фото своего нового образа в соцсетях, чтобы мотивировать подписчиков.

После похудения девушка сумела забеременеть (при старом весе выносить ребенка было нереальным) и сейчас воспитывает двоих мальчиков: двухлетнего Итана и трехмесячного Эзру.