Кредит для мошенников: набирает обороты новый вид банковских афер

Клиент по реальному коду из банка оформляет кредит на себя, а деньги после манипуляций по телефону отправляются к обманщику.

Мошенники все время совершенствуют свои схемы обмана граждан. Сейчас в России широкое распространение находит способ, когда клиенту по телефону сообщают, будто от него поступила заявка на кредит.

Абонент при этом настаивает на оформлении и в случае нерешительности действий грозит некими мерами воздействия. Как минимум - держит в напряжении, не давая время на раздумия и принуждая выполнить приказы.

В итоге клиент по реальному коду из банка оформляет кредит на себя. Выполняются (по команде абонента) определённые действия на телефоне, и деньги полетели к нему же.

А жертва остается без денег и с долгом перед банком. Как этого избежать? Эксперты советуют обратить внимание на построение беседы. Работник учреждения никогда не будет хамить. Да и звонить клиенту они могут разве что для того, чтобы предложить новый вид услуги.

По остальным вопросам беспокоить никто не будет. Подумайте, в каких случаях вы можете понадобиться банку, и сразу же получите ответ. Потому лучше предупредить неприятность, чем потом ее разгребать. Вернуть отданные мошенникам деньги потом будет трудно, а то и нереально.