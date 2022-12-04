Кредит для мошенников: набирает обороты новый вид банковских афер
Клиент по реальному коду из банка оформляет кредит на себя, а деньги после манипуляций по телефону отправляются к обманщику.
Мошенники все время совершенствуют свои схемы обмана граждан. Сейчас в России широкое распространение находит способ, когда клиенту по телефону сообщают, будто от него поступила заявка на кредит.
Абонент при этом настаивает на оформлении и в случае нерешительности действий грозит некими мерами воздействия. Как минимум - держит в напряжении, не давая время на раздумия и принуждая выполнить приказы.
В итоге клиент по реальному коду из банка оформляет кредит на себя. Выполняются (по команде абонента) определённые действия на телефоне, и деньги полетели к нему же.
А жертва остается без денег и с долгом перед банком. Как этого избежать? Эксперты советуют обратить внимание на построение беседы. Работник учреждения никогда не будет хамить. Да и звонить клиенту они могут разве что для того, чтобы предложить новый вид услуги.
По остальным вопросам беспокоить никто не будет. Подумайте, в каких случаях вы можете понадобиться банку, и сразу же получите ответ. Потому лучше предупредить неприятность, чем потом ее разгребать. Вернуть отданные мошенникам деньги потом будет трудно, а то и нереально.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Independent: жители Британии начали есть корм для животных из-за роста цен
Макрон потребовал от НАТО гарантий безопасности для России
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США
Какие имена для русских аристократов были неприемлемы
Шольц: необходимо вернуться к миру с Россией и к ранее действующим соглашениям