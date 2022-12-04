Бывший муж обругал Дану Борисову матом
Телеведущая пыталась связаться с ним после того, как выиграла суд по увеличению размера алиментов в четыре раза.
Дана Борисова больше недели искала своего бывшего мужа, которого ранее через суд заставила платить алименты в четыре раза больше. Мужчина отреагировал на звонки телеведущей оскорблениями, сообщает 5-tv.ru.
Об этом звезда экрана рассказала своим подписчикам. Она выложила в соцсети скриншот переписки с экс-мужем Максимом Аксеновым. После просьбы перезвонить отец ее ребенка обматерил бывшую благоверную.
«Впервые попробовала позвонить бывшему после судебного решения по увеличению алиментов до 60 тысяч», — прокомментировала Борисова скрин своего "диалога" с Аксеновым.
Отношения бывших супругов натянуты не первый год. Мужчина после развода платил алименты размером в 15 тысяч рублей. Знаменитость решила, что сумма маловата, и обратилась в суд. Отныне бизнесмен ежемесячно должен перечислять на дочку 60 тысяч рублей.
Дана Борисова решением суда довольна. Но Максим Аксенов, по ее словам, именно поэтому обозлился на нее. И сначала пропал, а теперь начал оскорблять.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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