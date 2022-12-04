Эксперты рассказали о признаках начинающейся деменции и дали советы, как ее отсрочить

Активная умственная и физическая деятельность, сбалансированный рацион питания, отказ от алкоголя и курения позволят человеку дольше оставаться здоровым.

Люди даже не замечают, как приходит старость и появляются первые признаки увядания организма. При старении разрушаются ткани всех систем, включая нервную. Это приводит к болям, недомоганиям и деменции - синдрому приобретённого слабоумия

Но, чем раньше будут замечены ее первые признаки, тем эффективнее будет профилактика и лечение.

На что нужно обратить внимание? На то, что человек начинает долго искать подходящие слова или выражения. Хорошо,если это бывает редко. Но, если случается часто - это тревожный звоночек.

Еще один сигнал деменции - забывчивость. Когда человек теряет вещи на постоянной основе, не помнит, что ел на завтрак или о чём говорил вчера, это повод для беспокойства.

Должна насторожить и повышенная тревожность. Если вчера человек был жизнерадостным, приветливым, а потом его поведение резко поменялось в другую сторону, то стоит задуматься.

Нарушения ориентации во времени и пространстве тоже характеризуют начало деменции. Это значит, что мозг где-то “сломался”. Потеря хобби, интереса к общению тоже - не лучшие симптомы. Должно насторожить и желание прятать вещи, копить хлам.

Наличие одного либо нескольких симптомов — повод обратиться к доктору, чтобы приостановить развитие синдрома. Медики советуют тем, кто попал в зону риска, отказаться от спиртных напитков и курения.

Полезно также физическая нагрузка: активность заставляет работать мозг, насыщая его кислородом. Нужно сбалансировать рацион питания, практиковать умственную активность, учиться всему новому. Так, чтобы мозг не "скучал".