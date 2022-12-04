РИА Новости: Канадская ЧВК GardaWorld готовит провокацию в Украине
Канадские военные совместно со спецслужбами Украины готовят провкацию в Украине.
По сообщению российского информационного агентства РИА Новости, на территории Украины готовится новая провокация.
Источник уверяет, что ее готовят спецслужбы Украины и Соединенного Королевства совместно с канадской частной военной компанией GardaWorld.
Целью провокации якобы является приостановка работы Тольятти-Одесса, который должен возобновить работу по инициативе ООН.
"Главная цель провокации, как и диверсии на "Северных потоках", - лишить Россию возможности поставлять аммиак в другие страны, прежде всего в развивающиеся", - приводит РИА заявление своего источника.
Опубликовано: Николай Скира
Зеленский назвал решение ЕС о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов слишком комфортной для РФ
Власти Украины ввели санкции против 10 представителей Украинской православной церкви
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с США
За месяц в Польшу и Грецию из США прибыло около 2400 единиц военной техники
Китай призвал Европу задуматься о своей зависимости от США