Канадские военные совместно со спецслужбами Украины готовят провкацию в Украине.

По сообщению российского информационного агентства РИА Новости, на территории Украины готовится новая провокация.

Источник уверяет, что ее готовят спецслужбы Украины и Соединенного Королевства совместно с канадской частной военной компанией GardaWorld.

Целью провокации якобы является приостановка работы Тольятти-Одесса, который должен возобновить работу по инициативе ООН.

"Главная цель провокации, как и диверсии на "Северных потоках", - лишить Россию возможности поставлять аммиак в другие страны, прежде всего в развивающиеся", - приводит РИА заявление своего источника.